"Je ne peux pas garantir que nous pouvons éviter le confinement", le ministre de la Santé met en garde

Ce dimanche, Frank Vandenbroucke (sp.a) était l’invité de VTM News. L’occasion pour le nouveau ministre de la Santé de mettre les Belges en garde. "Ce sera un automne difficile", a-t-il en effet déclaré.

Le ministre a également évoqué un potentiel nouveau confinement: "Je ne peux pas garantir que nous pouvons éviter le confinement", a expliqué Frank Vandenbroucke sur le plateau de la chaîne flamande, en insistant sur l’importance du respect des règles mises en place par le gouvernement. De son côté, Gilles Mahieu, gouvernement de la province du Brabant wallon, n'a pas non plus exclu qu'un couvre-feu soit instauré en Wallonie. (voir vidéo ci-dessous).

Pour rappel, de nouvelles mesures ont été annoncées cette semaine par les autorités du pays restreignant partiellement nos habitudes sociales (voir les détails). Faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions durant les prochaines semaine? Sommes-nous à l'aube d'un nouveau confinement? Le ministre-président wallon Elio Di Rupo, s'exprimait à ce sujet sur le plateau du RTL INFO le 6 octobre dernier.

"On espère que non (…) Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. On demande à nos concitoyens: faites un effort pendant un mois. Si la propagation peut se réduire dans un mois, nous allons respirer davantage. On doit y parvenir sans quoi on pourrait avoir de plus grandes difficultés. Aujourd'hui, nous n'avons pas voulu tout bouleverser. Par exemple, on ne touche pas aux écoles. Nous disons de respecter les distances sociales, si ce n'est pas possible de porter un masque", avait-il indiqué.