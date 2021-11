"Je préfère m'adresser à l'original": Georges-Louis Bouchez s'en prend au PS

Invité de l’émission C’est pas tous les jours dimanche, le président du MR Georges-Louis Boucher a adressé une pique aux Socialistes et aux Ecolo en vue des prochaines élections. Dans une citation que le Montois a donné au journal SudPresse, il prévoit que les prochaines élections de 2024 seront une sorte de duel entre "une démocratie socialiste à la PTB" et "une démocratie libérale version MR". Une citation qui ne laisse pas de place au PS ni à Ecolo.

"Pourquoi je cible le PTB ?", explique le président du MR, "le PS ne sera aussi rouge que les rouges et du côté d’Ecolo, le vois bien qu’il y a cette tendance de remise en cause de l’économie libérale et de certains modes de fonctionnement de notre société donc je préfère m’adresser à l’original. À partir du moment où le Parti Socialiste court après le PTB, il ne me laisse pas d’autre choix que de m’adresser au PTB."

Pour être sûr que le message passe bien, le politicien de 35 ans assène "Pourquoi je m’adresserais à la copie alors qu’elle court derrière l’original ?"