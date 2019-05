"Jeveuxengager.be", un nouveau site web incontournable pour les futurs employeurs

(Belga) La ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, a officiellement lancé, lundi lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le site jeveuxengager.be de l'ONSS à destination des futurs employeurs. "Les futurs employeurs se posent beaucoup de questions avant d'engager. Ce nouveau site regroupe toutes les informations récentes nécessaires pour engager du personnel. Tout est réuni en une seule plate-forme", a souligné la ministre.

"Nous avons demandé à l'ONSS de regrouper toutes les questions que se posent les employeurs. Le site permet d'avoir un indicateur de coûts pour l'embauche d'un collaborateur particulier, d'avoir des informations sur les assurances, règlement de travail etc. Il offre une vue d'ensemble concrète pour les employeurs", a précisé la ministre. "Il est essentiel que les entrepreneurs qui souhaitent engager du personnel sachent à quoi s'en tenir", a indiqué Koen Snyders, l'administrateur général de l'ONSS. "Quelles questions se poser impérativement? Quelles sont les conséquences de leurs choix? Un employeur bien informé rencontrera moins facilement des problèmes. C'est une bonne chose pour lui, mais aussi pour ses travailleurs et la sécurité sociale". Jeveuxengager.be permet de dresser une check-list par secteur avant le recrutement, d'avoir une estimation des coûts salariaux et de connaître les formalités légales. Grâce à un tableau de bord disponible pour les employeurs, ceux-ci ont une vue d'ensemble sur leur personnel. "Il permet aussi de faciliter le contact entre les employeurs et l'administration", ajoute la ministre. (Belga)