"La faible vaccination à Bruxelles ne doit pas entraver un retour à la normale en Flandre"

(Belga) Le faible taux de vaccination relevé à Bruxelles ne doit pas empêcher la Flandre de retrouver une vie normale avec la prudence nécessaire, estime le président de la N-VA, Bart De Wever, dans un entretien donné lors de la journée familiale de son parti, dimanche à La Panne.

L'homme fort des nationalistes flamands prône une levée rapide des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus. "Pour ma part, on peut se passer de masques dans les magasins, et certainement en plein air - quel sens cela a-t-il?", a indiqué le bourgmestre d'Anvers à Belga après un tour sur la montagne russe 'The Ride to Happiness" à Plopsaland. Il n'est cependant pas favorable à la suppression de toutes les mesures. "Nous sommes demandeurs d'une formule avec Covid safe ticket pour le monde de la nuit, par exemple. C'est faisable, selon moi. Mais le principal objectif est de retourner travailler et se revoir." "Nous avons atteint les 90% de vaccination en Flandre (de la population adulte, NDLR). On peut reprendre la vie. On peut se voir à nouveau, sans masque. Je suis comme un gosse. La Flandre était au rendez-vous ce qui n'est malheureusement pas ou pas encore le cas d'autres Régions, mais cela ne doit pas nous empêcher de reprendre une vie tout à fait normale." (Belga)