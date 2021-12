Sortie du nucléaire en 2025? "Sa prolongation n'est pas exclue", estime la vice-Première ministre Petra De Sutter

Il n'est toujours pas exclu que le gouvernement décide de maintenir en activité les deux réacteurs nucléaires plus longtemps que prévu, si cela s'avère nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement, a déclaré samedi la vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen) sur Radio 1. La sortie du nucléaire reste le plan A, dit-elle, ajoutant se sentir concernée par les préoccupations et les questions qui entourent ce dossier.



Une décision est attendue d'ici la fin de l'année. Dans son accord de gouvernement, la coalition Vivaldi a confirmé la loi de sortie du nucléaire et la fermeture des deux derniers réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 en 2025, à condition que la sécurité d'approvisionnement soit garantie. Une incertitude demeure concernant la centrale au gaz de Vilvorde. "Nous devons être sûrs à 100% que l'offre sera suffisante, notamment en cas d'une sortie du nucléaire. Les risques d'une offre insuffisante semblent être plus importants dans le scénario d'une prolongation plutôt que d'une sortie (du nucléaire)", a commenté Petra De Sutter.