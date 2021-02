"La santé mentale, une cause nationale": le président du MR veut des perspectives pour la population, mais reste vague sur les assouplissements

Les chiffres stagnent, l'efficacité des vaccins est parfois remise en cause (sur certaines catégories d'âge, sur certains variants du coronavirus), mais ça ne doit plus paralyser la société, estime le président du MR, Georges-Bouchez. "On a des paramètres qui nous permettent d’envisager les choses avec une certaine perspective et un certain enthousiasme", a-t-il déclaré à Fabrice Grosfilley, mercredi matin sur BEL RTL.

Globalement, le président du MR est assez positif sur l'assouplissement prochain de toutes les mesures, progressivement. Les restaurants trois semaines après les métiers de contact ? Pas de réponse hâtive, pas de date avant les prochaines réunions des autorités, mais "les beaux jours vont revenir, et on sait que le virus est saisonnier". GLB veut également "l'objectivation des mesures, car on n'a toujours pas une étude qui détermine s'il y a plus d'infections dans les salons de coiffure qu'ailleurs".

Une urgence pour "la santé mentale"

Vous l'avez compris: les chiffres ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas très bons. "Cependant, il faut tenir compte de l'usure de la population. La décision politique n'est pas robotisée en fonction des chiffres. On doit tenir compte de la situation sanitaire et économique, bien sûr, mais aussi de la situation psychologique, du bien-être de la population. On veut que la santé mentale devienne une cause nationale. Tout le monde souffre aujourd'hui. Je vais citer un chiffre : selon le Parquet de Bruxelles, il y a une augmentation de 20% des suicides dans la région. On voit également une augmentation des admissions dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a un malaise très important".

Des mesures vont être proposées par le MR notamment, concernant la prise en compte améliorée de la santé mentale dans les décisions politiques, mais aussi plus concrètement dans les écoles.

