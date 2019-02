"La situation n'a jamais été aussi grave": Willy Borsus annonce une série d'actions pour soutenir le secteur bovin wallon en crise

Le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR), a annoncé dimanche le dépôt "dans les prochains jours" d'un plan avec le niveau fédéral pour soutenir le secteur bovin wallon, en crise depuis des années.

Interpellé par un militant MR agriculteur lors du congrès politique des réformateurs dimanche à Namur, M. Borsus a livré en réponse les grandes lignes d'un plan d'aide aux producteurs bovins.Celui-ci s'articulera autour d'un soutien aux exportations de viande bovine wallonne, une revalorisation et une promotion de la consommation de viande locale auprès du public, des efforts en matière de recherche et innovation afin de "créer de la valeur ajoutée", ainsi qu'une batterie de mesures pour alléger les coûts de production dans la filière.

M. Borsus a promis de fournir davantage de détails sur ces mesures tout prochainement. "Le secteur a perdu plus de la moitié de son activité, rendez-vous bien compte, plus de la moitié!", a-t-il commenté devant les mandataires et militants MR réunis dimanche à l'UNamur. "N'importe quel autre secteur d'activités qui aurait perdu la moitié des ses emplois ferait l'objet d'une attention plus grande".





"La situation n'a jamais été aussi grave"



Début du mois, la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) avait demandé pour l'adoption d'urgence d'un "plan de sauvetage" de la filière bovine wallonne, alors que les éleveurs sont confrontés à une baisse de la consommation de viande et à des prix qui ne couvrent souvent même plus leurs coûts de production. "Ces dernières années, la marge est négative pour l'élevage et l'engraissement de bovins viandeux. Nos éleveurs travaillent à perte. La situation n'a jamais été aussi grave. Vendre moins cher qu'il y a 30 ans, c'est intenable et inacceptable", avait alors dénoncé la FWA.