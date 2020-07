"La tolérance zéro envers l'alcool au volant sauverait 17 vies par an"

(Belga) Si la tolérance zéro envers l'alcool au volant était appliquée, la Belgique compterait chaque année 17 morts et 335 blessés de moins sur les routes, selon une estimation de l'Institut pour la sécurité routière Vias, rapportée par De Morgen et Het Laatste Nieuws lundi.

Si la tolérance zéro s'appliquait uniquement aux conducteurs peu expérimentés, quatre personnes de moins perdraient la vie sur la route et au moins 143 accidents provoquant des blessures pourraient être évités, estime Vias. La tolérance zéro, pour tout le monde ou uniquement pour les conducteurs débutants, sera à l'ordre du jour de la commission de la Mobilité à la Chambre mardi. La limite pourrait diminuer de 0,5 à 0,2 milligramme d'alcool par millilitre de sang, comme c'est déjà le cas pour les professionnels, notamment les chauffeurs de taxi. "Avec la tolérance zéro, le signal est clair: l'alcool au volant ne sera pas toléré", déclare un porte-parole de Vias, Stef Willems. Le feu vert politique n'est cependant pas acquis. L'an dernier, la Belgique a compté plus de 37.000 accidents portant un préjudice corporel, selon le rapport annuel de Vias. Les accidents de la route ont également fait 620 morts et près de 47.000 blessés. (Belga)