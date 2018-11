"Le DÉRÈGLEMENT climatique génère trois fois plus de migrants que les conflits armés": le chiffre interpellant avancé par Jean-Marc Nollet

Jean-Marc Nollet, le nouveau co-président d’Ecolo, était l’invité de Pascal Vrebos ce midi sur RTL TVI. Il a mis en avant un chiffre interpellant. Pascal Vrebos lui a demandé qui avait prononcé cette semaine cette phrase: "Il y a de sujets trop délicats pour les francophones". Jean-Marc Nollet n’a pas trouvé la réponse mais il était proche : il a répondu Bart de Wever au lieu de Theo Francken. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration parlait des visites domiciliaires. Et Jean-Marc Nollet a réagi à cette sortie.





"Pas digne d'un Etat"



"C’est un sujet délicat d’abord et avant tout pour lui. S’attaquer aux personnes parce qu’elles accueillent d’autres qui sont en difficulté, c’est honteux, ce n’est pas digne d’un Etat. Mais si ces personnes-là doivent accueillir les étrangers chez eux, c’est parce que l’Etat dont monsieur Francken est responsable n’est pas capable de mettre à disposition des lieux d’accueil pour des gens qui fuient la guerre. Allez, on est en train de fêter aujourd’hui le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Des gens viennent chez nous, des citoyens belges les accueillent et monsieur Francken, le gouvernement Michel, voudraient s’attaquer à ces gens-là. C’est oublier l’histoire, c’est oublier aussi que nous un jour, les Belges, nous avons été accueillis en France ou ailleurs en Grande-Bretagne parce que nous devions fuir l’envahisseur à l’époque. Et j’aimerais bien que Theo Francken puisse se rendre compte que cela pourrait nous arriver encore demain".





Immigration : le rôle du dérèglement climatique

Jean-Marc Nollet a poursuivi: "Regardez le dérèglement climatique. Il y a trois fois plus de personnes qui fuient leur pays à cause du dérèglement climatique, qu’il n’y a de gens sur les routes à cause des conflits armés. Il n’y aura jamais de résolution du problème de l’immigration sans une prise en compte du dérèglement climatique."