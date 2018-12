"Le PS ne sera pas la béquille d'un gouvernement chancelant": Ahmed Laaouej déçu par son entretien avec Charles Michel

Les consultations que mène le Premier ministre, désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire, dans le cadre d'un dialogue avec les groupes parlementaires, pourraient se poursuivre pendant plusieurs jours. Ce mardi après-midi, Charles Michel a rencontré Ahmed Laaouej, chef de groupe PS. Nos journalistes Loïc Parmentier et Guillaume Wils l'ont rencontré à l'issue de cette entrevue. Le membre du Parti Socialiste s'est dit déçu.

"C’est assez décevant ! J’ai l’impression que le Premier ministre continue à essayer de balader le gouvernement. Il n’y a aucun engagement sur une vraie rupture avec la N-VA qu’il continue à consulter manifestement, avec laquelle il continue à négocier. Aucune rupture non plus avec la politique anti-sociale menée depuis 4 ans avec le gouvernement Michel. Il y a une vraie déception", a-t-il indiqué. Avant d'ajouter: "Pour le moment, on ne voit pas un Premier ministre qui comprend la situation dans laquelle il est. On aurait aimé une vraie rupture à la fois sur le plan politique avec la N-VA, ce n’est pas le cas, mais aussi une rupture avec les dégâts sociaux causés depuis 4 ans".

"Que les choses soient claires, le PS ne sera pas la béquille d'un gouvernement chancelant. Ce n'est pas à nous de nous adapter à un gouvernement minoritaire", s'est-il exclamé.