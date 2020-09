"Les négociations entre le PS et la N-VA, historiquement, c'est raté"? Elio Di Rupo réagit à la déclaration de Peter De Roover

Pascal Vrebos a reçu Elio Di Rupo(PS) ce dimanche midi. Le ministre-président de la Wallonie est revenu sur ce qui était impensable il y a encore quelques semaines : une négociation entre le PS et la N-VA a eu lieu cet été en vue de former un gouvernement.

Mais Peter De Roover, le chef de groupe N-VA à la Chambre, a dit "historiquement, c’est raté". "Reconnaissons que durant des mois, que ce soit le monde économique ou un certain nombre de partis disaient il faut absolument que PS et N-VA prennent les choses en main. Il y a eu une forte demande. Puis à un moment donné, deux présidents de parti, Paul Magnette et Bart De Wever, ont fait preuve de courage. Car tant au sein du PS qu’au sein de la N-VA, c’est très difficile de s’accepter. Ils l’ont essayé. Ils ont rédigé une note de base qui devait servir pour négocier, mais malheureusement, le MR et Ecolo ont refusé. Je crois qu’on aurait dû parler, mais ce que j’ai trouvé un peu particulier, c’est qu’on n’a pas pu discuter."