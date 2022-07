"Malgré les promesses, il n'y a rien pour les métiers pénibles", dénonce le PTB

(Belga) "Après neuf tours de négociations et des dizaines d'heures de discussion, il n'y a rien pour les métiers pénibles dans l'accord de la Vivaldi. Même la pension à 60 ans après 42 ans de carrière n'est pas dans l'accord", dénonce mardi Raoul Hedebouw, le président du PTB, alors que le fédéral s'est entendu dans la nuit sur un projet de réforme des pensions.

Malgré les promesses des dernières années, "il n'y a tout simplement rien pour les métiers pénibles. C'est un abus de confiance, la rupture de contrat est totale. La Vivaldi n'a aucun respect pour celles et ceux qui travaillent dur dans notre pays", ajoute-t-il. En Belgique, près de la moitié des femmes n'atteignent pas 42 ans de carrière à 63 ans, poursuit le président du PTB. "Cela signifie qu'elles devront travailler jusqu'à 65 ans, et même 66 ou 67 ans à l'avenir. Elles ne pourront par ailleurs pas bénéficier du bonus pension. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, ce seront quand même, une fois de plus, elles qui seront les plus grandes victimes de cette réforme des pensions", conclut-il. (Belga)