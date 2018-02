"Même au niveau 2 de la menace, le risque d'une attaque reste réel"

Jan Jambon, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur était l'invité politique de la rédaction de RTLinfo ce mercredi matin. Il répondait aux questions de notre journaliste Martin Buxant et a évoqué l'abaissement du niveau de menace terroriste décidé lundi.

"Le niveau 3 de la menace est une situation exceptionnelle avec des moyens et des capacités exceptionnels. C'est pour cela qu'on a décidé à l'époque de mettre des militaires dans les rues. Maintenant on a diminué la menace mais on garde à certains endroits au niveau 3. Dans ces endroits-là, les forces militaires vont continuer à être présentes. Cela veut dire que pour la police, ce n'est pas une surcharge de travail. Il faut rester alerte, parce que le niveau 2, cela ne veut pas dire non plus le niveau 1."

Alors que le risque terroriste a été revu à la baisse, des policiers ont été attaqués dans la gare de Gent-Sint-Pieters, s'agit-il d'un acte terroriste?

"C'est trop tôt. L'enquête judiciaire est en cours. Même si cela se révèle être un acte terroriste, sachez que nous sommes au niveau 2, ce qui signifie qu'il y a encore un risque. La police était sur place et a bien réagi. Même au niveau 2, la chance d'une attaque reste réelle. "