"Noël et Nouvel An sans famille": menacé, Vincent Van Quickenborne passera les fêtes dans un "safe house"

Contacté par notre rédaction par visioconférence, le ministre fédéral de la Justice se confie. Pour la deuxième fois en quelques mois, Vincent Van Quickenborne se trouve sous haute protection après avoir reçu de nouvelles menaces. "La première fois, c’était fin septembre", rappelle-t-il. Quatre suspects avaient cependant rapidement été appréhendés. "Ce n’est pas évident, bien qu’il s’agisse de la deuxième fois, ce n’est pas quelque chose auquel on s’habitue", confie-t-il.

Cette fois-ci, les menaces sont, selon lui, tout aussi "sérieuses" mais "moins concrètes". Cette mise sous haute protection pourrait donc durer plus longtemps. "Plus que quelques jours voire quelques semaines (…) La menace est très réelle, elle est là et très claire, c’est pourquoi nous nous trouvons dans un ‘safe house’."

Une situation assez compliquée à vivre pour le ministre de la Justice et sa famille, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. "C’est dur parce que ma famille n’a pas choisi ce scénario, dit-il. Les enfants n’iront pas à l’école, ils n’ont pas de test, pas d’amis, pas de visite… Ma femme ne peut pas aller travailler."

Cela signifie que, cette année, Vincent Van Quickenborne ne fêtera pas Noël en famille. "Normalement, nous célébrons cela avec les frères, les sœurs, la belle-famille, les petits-enfants… Malheureusement, ce sera Noël et Nouvel An sans famille", glisse-t-il.

Opération de grande ampleur

Selon le ministre de la Justice, les menaces viennent toujours du même endroit : "De la mafia de la drogue", affirme-t-il. "Ce qui m’arrive, c’est juste parce que la justice montre ses dents. Depuis l’opération Sky ECC, où la justice a démantelé un réseau téléphonique criminel, on a frappé très dur contre la criminalité organisée", explique Vincent Van Quickenborne.

Sky ECC, une opération de grande ampleur, a déjà permis l’arrestation de 1.330 personnes. "Des centaines de personnes se trouvent dans nos prisons", assure-t-il. "800 de nos policiers de la police judiciaire fédérale travaillent à plein temps sur ces dossiers et nous saisissons en permanence leur argent, voitures et villas… Chaque semaine, des tonnes de drogues sont démantelées et des personnes sont arrêtés par la justice."

Le ministre de la Justice conclut en expliquant que le budget de la justice va augmenter à 2,5 milliards d’euros. "Un investissement historique." Quelque 1.000 policiers supplémentaires seront prévus. 10% du personnel sera aussi ajouté à la police judiciaire fédérale (PJF). "On donne beaucoup de moyens en technologie pour les services polices pour faire des écoutes, et d’autres moyens… Et la semaine passée, grâce à la justice belge, on a pu démanteler un réseau de corruption au sein du Parlement européen. Je suis très fier du travail mené par notre justice."