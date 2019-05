"Nous avons terminé la campagne en force": Olivier Maingain se dit plutôt confiant

Olivier Maingain, le président de DéFI, a voté à Woluwe-Saint-Lambert sur le coup de midi. Il a pris le temps de discuter avec les habitants qui étaient présents. Au micro de notre journaliste Pauline Laurent, le président s’est dit plutôt confiant.

"Bien entendu, on sait bien qu’il y a toujours un petit stress lié à l’inconnu des résultats. Je crois que nous avons terminé la campagne en force d’après les témoignages que j’ai pu recueillir. Les débats de présidents auxquels j’ai participé à la télévision ont eu un réel effet sur les indécis. En tout cas, ce sont les témoignages que j’ai recueillis", indique-t-il.

Le président de DéFI s’est également livré sur les ambitions du parti en vue de ces élections. "C’est non seulement de conforter la position, et je crois même d’être en progrès à Bruxelles, et puis d’émerger en Wallonie et d’avoir nos premiers élus en Wallonie également. J’espère également que nous renforcerons Bruxelles", a-t-il précisé.