"Nous devons saisir les chances au Maroc"

(Belga) "Il y a actuellement beaucoup d'opportunités au Maroc. Nous devons saisir cette chance sinon ce sont les entreprises étrangères qui en profiteront", tel est le message que la princesse Astrid a donné à l'issue de la mission économique au Maroc.

La mission économique, sa 13e, est une réussite pour la princesse. Elle a souligné à titre personnel qu'elle avait été particulièrement impressionnée par la douceur et la chaleur des gens au Maroc. "C'était la plus grande mission économique jamais organisée et donc un défi logistique", a indiqué la princesse dans une discussion avec des journalistes présents lors de la mission. "Mais, nous avons de la quantité et de la qualité en retour. Les hôtes marocains ont bien saisi les possibilités de telles missions". Selon la princesse, c'était le bon de se rendre au Maroc. "Il existe beaucoup d'opportunités. La concurrence internationale l'a bien compris et est déjà présente sur place mais nos entreprises ont de nombreux atouts", a-t-elle dit. Un même ton a émané de plusieurs responsables politiques présents au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères évoque une "relation dans les deux sens": les entreprises belges peuvent accéder au continent africain via le Maroc mais les entreprises marocaines peuvent atteindre l'Europe via la Belgique. "La croissance économique est forte et d'énormes investissements sont réalisés. Le Maroc est "the place to be", a pour sa part déclaré le ministre-président flamand Geert Bourgeois. La princesse Astrid et la plupart des responsables politiques seront de retour jeudi soir en Belgique. Le reste de la délégation suivra vendredi. La prochaine mission princière est prévue en février 2019 au Mexique. (Belga)