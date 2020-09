(Belga) La Première ministre sortante Sophie Wilmès (MR) a salué mercredi, sur Twitter, l'annonce d'un accord de majorité et la perspective d'un nouveau gouvernement fédéral. "Nous sommes encore capables de travailler ensemble en Belgique et nous le démontrons une fois de plus aujourd'hui en dotant notre pays d'un #begov avec une majorité en son sein", écrit-elle sur le réseau social.

Sophie Wilmès, devenue Première ministre en octobre dernier pour remplacer Charles Michel, félicite également son "collègue et ami" Alexander De Croo (Open Vld), qui lui succédera au 16 rue de la Loi. Elle salue par ailleurs ses collègues sortants du gouvernement pour "leur sérieux, leur dévouement et leur résistance au coeur d'une crise sanitaire sans précédent". Me Wilmès n'a pas précisé si elle occuperait une fonction de vice-Premier ministre dans le gouvernement Vivaldi. (Belga)