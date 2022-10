"On a une facilité à se mettre à l'arrêt": Adrien Dolimont réagit aux différents mouvements de grèves en Wallonie

Adrien Dolimont (MR), ministre wallon du Budget également en charge des aéroports, était l'Invité de la Matinale Bel RTL. Il a évoqué les différentes grèves qui touchent la région ces derniers jours.

Le personnel de sécurité de l'aéroport de Charleroi a été en grève durant trois jours pour protester contre un projet de partage de leur service entre deux partenaires. Ce qui a provoqué un blocage parfois total au niveau des vols. "Une situation inacceptable", affirme Adrien Dolimont, ministre wallon du Budget également en charge des aéroports. "On a une facilité à se mettre à l'arrêt en Wallonie."

"Est-ce que stopper toute l'économie ça solutionne le problème?"

La FGTB et la CSC mènent ce jeudi, une série d'actions contre la hausse du prix de l'énergie, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Des perturbations sont observées sur le réseau Tec. "Je comprends les inquiétudes mais est-ce que ça va solutionner le problème?", dit le ministre. "Ça fait des semaines et même des mois qu'on travaille sur le sujet. Est-ce que stopper toute l'économie ça solutionne le problème? Honnêtement, je ne le crois pas."

Pour Adrien Dolimont, il faut trouver des solutions autrement. "Je pense qu'on devrait surtout accentuer la discussion et le dialogue", indique-t-il. "On va redresser la Wallonie, on y travaille. Mais les mentalités doivent changer."