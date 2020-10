"On dit une taxe sur les riches mais il n’y a aucun détail": Marco Van Hees, député PTB, s'interroge sur les intentions "floues" du nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement De Croo a prêté serment devant le Roi, jeudi matin. Marco Van Hees, député PTB était l'invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi. Il revient sur e gouvernement Vivaldi, composé de quatre partis classés à gauche. Une bonne nouvelle selon le député qui assure qu'il reste toutefois au niveau du programme un héritage du gouvernement Michel et règne un certain flou dans les mesures annoncées.

"Ce que je constate d’abord c’est qu’on a repris l’héritage du gouvernement Michel : la pension à 67 ans, la fameuse chasse aux chômeurs qui a fait saigné le cœur d’Elio Di Rupo, les politiques qui visent les malades de longue durée, ça reste et on veut même aller plus loin (200 millions d’économie prévues pour chasser les malades de longue durée) ; le blocage des salaires renforcé par la compétitivité et de plus de 25 ans ; l’héritage Michel est là et pour le reste, c’est surtout beaucoup de flou. On dit une chose et son contraire. On dit une taxe sur les riches mais il n’y a aucun détail sur ce que sera cette taxe sur les riches. Il y a surtout des exclusives, on sait ce que ce ne sera pas. On dit « ce sera sur les opérations financières. C’est quoi une opération financière ? On ne sait pas. C’est une plus-value oui mais on dit que ce ne sera pas une taxe sur les plus-value. On dit que ce ne sera pas une taxe qu’on titre comme on l’a fait sous le gouvernement Michel, on dit qu’il n’y aura pas de cadastre de fortunes donc on dit tout ce que ce ne sera pas. On ne dit jamais ce que ce sera", souligne-t-il. Avant d'ajouter: "Cela fait des années que le PTB défend la taxe sur les millionnaires".