Dépenses du parlement wallon: "On ne pourra ramener la sérénité que si tout le monde démissionne", estime Paul Magnette

Cette semaine, on découvrait le montant astronomique du luxueux voyage à Dubaï de Jean-Claude Marcourt, le Président du Parlement et du greffier, Frédéric Janssens. Les appels à la démission se multiplient. Paul Magnette, le président du Parti socialiste, était l'invité de Bel RTL ce lundi.

"Je suis lassé de voir que certains essaient d'échapper à leurs responsabilités. Ces travaux ont été décidés par un ancien président, qui était cdH, le greffier est MR. La délégation de pouvoir au greffier au pouvoir a été décidé par l'ancien bureau dans lequel on trouvait aussi le MR et le cdH (...) Il y a des gens dans tous les partis qui savaient et qui ont été associés aux décisions. Donc on ne peut ramener la sérénité dans cette institution que si tout le monde fait un pas de côté et si l'on renouvelle complètement les équipes pour recréer la confiance", s'est exclamé le président du PS.

Cet avis n'est pas partagé par le MR et Ecolo. De son côté, Georges-Louis Bouchez a déclaré: "Il faut arrêter avec les symboles. Il y a des responsabilités spécifiques". Au micro de Bel RTL, Paul Magnette insiste : il appelle à une démission collective de l'ensemble du bureau, y voyant "un écran de fumée".

Un greffier qui est MR jusqu'au bout des ongles

"Jean-Claude Marcourt est président, donc sa responsabilité est évidemment engagée. Je ne me débine pas. Je prends mes responsabilités et je demande aussi que les socialistes démissionnent. À ce stade, la seule personne est une députée socialiste, Sophie Pécriaux. Mais toutes ces décisions ont été collégiales. Je trouve que cette manière qu'a le MR d'essayer à tout prix de faire semblant qu'il n'a pas de responsabilité dans cette affaire absolument lamentable. Tous les problèmes viennent d'un greffier, qui est un ancien collaborateur de Charles Michel, qui est MR jusqu'au bout des ongles. Il y a un écran de fumée pour essayer de ne pas assumer ses responsabilités qui est lamentable. On ne pourra ramener la sérénité en Wallonie que si tout le monde démissionne et qu'on met en place une nouvelle équipe. Il en va du sens de l'honneur et de la crédibilité de la Wallonie", martèle le président du PS.

Paul Magnette s'est également exprimé sur la vaste affaire de corruption présumée au sein du Parlement européen. Un eurodéputé socialiste Marc Tarabella est cité. Il a été perquisitionné. "Il va être convoqué. On lui demandera d'expliquer l'ensemble des faits. Pour le reste, on ne fait pas de commentaire sur une procédure judiciaire. Les choses sont extrêmement simples. Ou bien il n'a rien à se reprocher et tant mieux, ou bien des faits sont démontrés et s'il a pris ne fut-ce qu'un euro, il sera mis dehors dans la seconde", assure le président du PS.