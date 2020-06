"On va être face à une vague importante de burn-out": Solidaris plaide pour 8 consultations remboursées chez un psychologue

Jean-Pascal Labille, secrétaire général des Mutualités socialistes Solidaris, était l'invité de Fabrice Grosfilley à 7h15 dans la Matinale Bel RTL. Solidaris publie aujourd'hui un document avec 10 recommandations, des demandes précises dans ce contexte de sortie progressive de la crise sanitaire. Un objectif: ne pas oublier la santé dans les prochains plans de relance qui seront négociés au niveau politique.

"La santé mentale, c’est un truc un peu invisible"

Parmi ces 10 propositions : celle de rembourser intégralement 8 consultations chez le psychologue - et ce pour tout le monde, même sans prescription d’un médecin généraliste. "La santé mentale, c’est un truc un peu invisible", explique Jean-Pascal Labille. "On va être face à une vague importante de burn-out, (...) à tous âges, [notamment les gens] qui vont perdre leur emploi". Il insiste donc sur la nécessité de "revaloriser" un secteur dans lequel "on n'a probablement pas assez investi".

