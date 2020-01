"Opinion personnelle" de Georges-Lous Bouchez: l'Open Vld veut surtout l'"efficacité" de l'Etat

(Belga) Les libéraux flamands de l'Open Vld ont réagi jeudi avec nuance aux propos de l'informateur royal MR Georges-Louis Bouchez rapportés le même jour dans un long entretien publié par le magazine Wilfried. Les personnalités du parti ne partagent pas la même vision idéale d'une "Belgique unitaire" que le jeune président du Mouvement réformateur. Mais il s'agissait d'une "opinion personnelle" de la part du Montois, indique Bart Tommelein, candidat à la présidence de l'Open Vld.

"Je le prends comme une opinion personnelle du président du MR. Je ne l'ai pas entendu exclure des partis de la table des négociations sur base de leur programme. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec son opinion", développe-t-il, ajoutant qu'une "réforme de l'Etat n'est pas une priorité" pour l'Open Vld mais qu'il faut "diriger de manière efficace". Le même mot, l'"efficacité", est repris dans une communication du parti: "Nous voulons que le pays fonctionne mieux. L'organisation de l'Etat doit être dirigée vers l'efficacité et un bon service aux citoyens et aux entreprises". "Je veux surtout des pouvoirs publics plus minces, avec des compétences claires à chaque niveau", indique encore Bart Tommelein de son côté. Si une nouvelle réforme de l'Etat se profile, l'Open Vld reste d'ailleurs ouvert à une refédéralisation de certaines compétences, dans une optique d'efficacité, rappelle le parti. Quant à la présidente des libéraux flamands, Gwendolyn Rutten, elle juge que les "idées rafraîchissantes sur la façon de mieux faire fonctionner la Belgique sont toujours bienvenues". "On ne gagne rien d'une pensée unique, et encore moins de la scission du pays. L'essentiel c'est de savoir comment nous faisons mieux fonctionner et coopérer notre pays", a-t-elle ajouté. (Belga)