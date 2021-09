Vers une vaccination obligatoire pour les soignants? "Oui, on va le faire", estime Frank Vandenbroucke qui veut accélérer le processus

Lors du comité de concertation du 20 août dernier, Frank Vandenbroucke avait été mandaté pour étudier la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Le ministre de la Santé se dit favorable à la vaccination obligatoire pour cette tranche de la population.

Invité du 7h50 sur BEL RTL ce matin, il a fait part de sa volonté d'accélérer le processus, et rendre la vaccination obligatoire pour le secteur des soins de santé très prochainement. Il répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

La semaine prochaine, nous serons dans une étape de transparence

Faut-il s'attendre à une vaccination obligatoire pour le personnel du secteur hospitalier et des maisons de soins? "Oui, on va le faire", a estimé le ministre de la Santé qui souhaite accélérer ce processus. "La semaine prochaine, nous serons dans une étape de transparence. Les établissements de soins flamands ont été invités à publier leur taux de vaccination et la majorité va le faire. J'espère que du côté francophone, on aura vite la même chose. Ça peut objectiver les choses", a-t-il indiqué.

Frank Vandenbroucke a expliqué avoir sollicité les avis de plusieurs organes tels que le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur de la protection et prévention du travail. "Nous aurons tous les avis, et un groupe de juristes travaille sur la question. Avec cela, je veux vraiment accélérer le processus décisionnel pour la vaccination obligatoire dans le secteur des soins", souligne-t-il.