"Pour résorber le déficit, il faut augmenter l'emploi à Bruxelles et en Wallonie"

(Belga) Le déficit budgétaire en Belgique pourrait être résorbé en un clin d'œil si davantage de personnes trouvaient un emploi à Bruxelles et en Wallonie, a déclaré le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), samedi soir lors du JT de VTM. "Une pique communautaire à la Belgique francophone", estime la chaîne privée flamande, pour contrer les critiques selon lesquelles le ministre et son parti, chantres du retour à l'équilibre budgétaire, n'ont pas réduit davantage le déficit au cours de la législature.

"Ma conclusion après quatre ans est que la clef pour un équilibre budgétaire structurel dans ce pays se trouve au niveau de l'emploi", a affirmé Johan Van Overtveldt. En d'autres termes: les quelque 150.000 emplois actuellement vacants en Belgique devraient trouver preneurs pour résoudre le déficit public. Et la suite de son raisonnement conduit le ministre N-VA à pointer le doigt vers Bruxelles et la Wallonie. "Le niveau d'emploi y est trop bas. Il doit d'urgence augmenter", estime Johan Van Overtveldt. Le taux d'emploi des 20-64 ans s'élevait au deuxième trimestre à 74,5% en Flandre, là où il atteignait 62,1% en Wallonie et 60,6% à Bruxelles, selon des chiffres de Statbel. (Belga)