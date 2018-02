"Sa communication est débile": Gérard Deprez, député MR, démonte le comportement de Theo Francken

Gérard Deprez, député européen et membre éminent du Mouvement réformateur, était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le libéral a notamment été interrogé sur la politique et le comportement de Theo Francken, le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration (N-VA). Bien que son parti, le MR, fasse partie du gouvernement fédéral, en alliance avec la N-VA, le CD&V et l'Open VLD, Gérard Deprez n'a pas manqué de critiquer Theo Francken.



Lorsqu'il a été invité à coter le secrétaire d'Etat de la N-VA, Gérard Deprez lui a donné la note de 3 sur 10. "S'il n'avait pas sa communication, j'allais dire imbécile... Car je ne peux pas supporter quelqu'un qui doit faire des choses difficiles, par exemple renvoyer des gens, ce qui est quand même une opération humainement difficile, et qui pratiquement s'en vante comme un cow-boy qui fait des encoches sur sa crosse quand il a tué un Indien. Sa communication est débile, donc je lui mets 3", a commenté le député MR.