"Seriez-vous capable de dire au moins une chose de bien sur le parti Écolo?": voici la réponse de Georges-Louis Bouchez

Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur, était l'invité d'Antonio Solimando ce matin sur Bel RTL. Étant donné les opposions récurrentes de l'homme politique et des écologistes, notre intervieweur lui a demandé : "Seriez-vous capable de dire au moins une chose de bien sur le parti Écolo ?"

"Oui, je pense qu'Écolo, à sa création, a vraiment amené un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté", a-t-il répondu.

Antonio Solimando a alors insisté pour qu'il donne une réponse sur le parti à la date d'aujourd'hui.

"Vous savez, je ne suis pas payé pour faire la promotion des autres non plus. En tout cas, je peux vous dire une chose : j'ai du respect pour l'ensemble des représentants écolos. Je pense que c'est bien, c'est indispensable dans une démocratie, d'avoir des projets différents qui puissent se confronter et l'électeur fait son choix à la fin", a-t-il poursuivi.