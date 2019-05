Elections 2019: "Tensions et énervements", des bureaux de vote ouvrent avec retard

Les bureaux de vote ont ouvert presque partout à 8h dans le pays. Dans des écoles, des maisons de repos, des bâtiments communaux. Quelques petits couacs jusqu'ici. Vous nous avez signalé des retards d'ouverture dans plusieurs régions.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h partout en Belgique. Partout ? Pas vraiment si l'on en croit les nombreux messages reçus via notre bouton orange Alertez-nous. Des bugs, couacs et manques d'assesseurs ont retardé l'ouverture de certains bureaux de vote. C'est le cas notamment à Saint-Gilles et Ixelles en région bruxelloise, mais aussi à Mont-sur-Marchienne, Gilly, Colfontaine, Trooz et Charleroi (bureau 11) en Wallonie. "Tensions et énervements dans la file d'attente tout ça pour une mauvaise gestion", écrit l'une de nos alerteuses à Mont-sur-Marchienne.

"Les gens perdent patience et commencent à s'énerver", fait savoir une autre personne à Saint-Gilles. Dans cette commune bruxelloise, le problème était résolu à 9 h et les files s'étaient déjà résorbées. Mais la présidente de bureau a dû trouver une solution de dernière minute devant le manque d'assesseurs, nous apprend Gauthier Falque, journaliste RTLINFO sur place. "Les premières personnes à venir voter ont été désignées assesseurs", a-t-il expliqué. Une seule personne s'est portée volontaire.

A Ixelles, des longues files nous sont signalées au bureau de vote situé Boulevard de la Cambre.

Tous les bureaux de vote sont ouverts

Un peu plus tard, à 9h, Peter Grouwels, porte-parole du SPF Intérieur, indiquait que l'ouverture des bureaux de vote s'était déroulée dans l'ensemble de manière fluide ce dimanche. "Tout est surveillé en temps réel", a-t-il ajouté. "Tout se déroule bien, l'ensemble des bureaux sont ouverts." "De petits problèmes avec des ordinateurs sont signalés ici et là", précise Peter Grouwels.

Une centaine d'incidents ont été recensés depuis l'ouverture des bureaux à 08h00 pour un total de 31.000 ordinateurs (de vote ou administratifs, comme l'ordinateur des présidents de bureau). Quelque 240 techniciens sont sur le pont dimanche pour garantir le bon fonctionnement du scrutin.