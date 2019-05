(Belga) "Bart De Wever est hypocrite de vouloir une majorité en Flandre alors qu'il vient de gouverner avec une majorité de 25% seulement en Wallonie. Pour moi, un gouvernement minoritaire en Flandre est possible", a affirmé l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Otan, Willy Claes, dans Matin Première sur la RTBF.

Selon ce dernier, "tout dépendra bien sûr de l'attitude de la N-VA" qui restera bloquée - ou pas - sur sa volonté d'imposer dès à présent le confédéralisme, une notion "très proche du séparatisme". Nommé trois fois informateur par le Palais, Willy Claes est par ailleurs revenu sur la désignation de Didier Reynders et de Johan Vande Lanotte à cette fonction. "L'important, c'est d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont de la crédibilité en politique ainsi que dans les milieux socio-économiques. Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont l'expérience nécessaire. Le Palais a joué la prudence pour préserver la N-VA et le PS, ce qui est un point de vue tout à fait défendable", a-t-il souligné. Quant à la rencontre entre Philippe et le président du Vlaams Belang - "un parti profondément raciste même s'il fait tout pour faire croire le contraire", elle "ne brise pas le cordon sanitaire, le Roi se devant de recevoir tous ceux qui représentent une frange importante de sa population", a encore estimé Willy Claes selon qui, enfin, "il faudra des efforts de tous pour garder la culture belge du compromis et pas de la compromission". (Belga)