"Un politique à la maison" ce soir: Reynders face à une infirmière qui doit parfois "choisir" entre deux patients

Pour la première fois, les politiques sont confrontés au quotidien des citoyens. Pour être au plus près des préoccupations des Belges, RTL INFO a proposé à des femmes et des hommes politiques d’aller à la rencontre de citoyens belges.

Dans ce deuxième épisode d’"Un politique à la maison", Zakia Khattabi (Ecolo) et Didier Reynders (MR) découvrent chacun le quotidien, les difficultés et les interrogations d’une famille.



Didier Reynders aide Valérie à mettre du linge à sécher tout en écoutant le quotidien parfois périlleux de l’infirmière dans un centre hospitalier. Valérie explique qu’il y a quinze ans, il y avait une infirmière pour 8 patients. Ce chiffre est passé à une infirmière pour 15 patients. Une surcharge de travail très difficile à supporter pour le personnel de santé.



Valérie évoque des suicides et des accidents sur le retour du travail plus nombreux. La professionnelle très investie confie également qu’elle se retrouve parfois dans des situations où elle doit choisir entre deux patients en détresse. Jusqu’ici ses choix ont toujours été judicieux, elle a pu sauver les deux. Mais elle estime qu’elle n’a pas à se retrouver dans cette situation: "Je suis là pour tous les sauver", dit-elle. "Ça, ce n’est pas normal", acquiesce Didier Reynders.