"Un politique à la maison" ce soir: sur la table de massage, Zakia Khattabi évoque les énergies renouvelables avec Christine (vidéo)

Pour la première fois, les politiques sont confrontés au quotidien des citoyens. Pour être au plus près des préoccupations des Belges, RTL INFO a proposé à des femmes et des hommes politiques d’aller à la rencontre de citoyens belges.

Dans ce deuxième épisode d’Un politique à la maison, Zakia Khattabi et Didier Reynders découvrent chacun le quotidien, les difficultés et les interrogations d’une famille.



Sur la table de massage, Zakia Khattabi (Ecolo) profite d’un soin du visage tout en échangeant avec son hôtesse sur les énergies renouvelables. "Remplacer le nucléaire, mais par quoi ?", l’interroge Christine. La femme politique Ecolo soutient qu’il existe des alternatives viables et avance même qu’il y a trois scénarios de transition énergétique permettant de répondre à nos besoins en la matière.



"Pourquoi n’est-on pas au courant ?", l’a relance alors sa masseuse. Sur cette question, Zakia Khattabi reconnaît que la communication sur le sujet n’a sans doute pas été optimale.