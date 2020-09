Le Conseil National de Sécurité a débuté à 9h: "Une autre forme que la bulle" devrait être annoncée, confirme Pierre-Yves Jeholet

Ce mercredi depuis 9h, un nouveau Conseil National de Sécurité a lieu au Palais d'Egmont. Et à l'issue de cette réunion rassemblant les présidents des entités fédérées et la Première ministre Sophie Wilmès, et qui se base en partie sur l'avis des experts, de nouvelles mesures seront annoncées, remplaçant les anciennes. Le comité d'experts (qu'a rejoint un économiste pour équilibrer l'influence des virologues, voir les détails) semble assez divisé entre ceux qui veulent laisser respirer la population, et ceux qui, au regard des chiffres (voir ceux du jour), prônent le maintien des mesures et de la bulle restreinte.

On s'attend à plusieurs changements, détaillés dans cet article. Ils devraient être annoncés dans le courant de l'après-midi: les précédentes conférence de presse de Sophie Wilmès ont débuté aux alentours de 13h.

"Une autre forme que la bulle"

Une équipe de RTL info est présente sur place, et a recueilli quelques propos intéressants avant le CNS.

"On va discuter de la bulle sociale, les mesures doivent être comprises, c'est notre mission si on veut que les citoyens adhèrent aujourd'hui. Il faut qu'elles soient claires. Le nombre de contacts rapprochés, ça risque d'être prolongé aujourd'hui, mais dans une autre forme que les bulles", a déclaré Pierre-Yves Jeholet, ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant de rentrer en réunion.

De plus, "on va désormais tenir compte des hospitalisations dans l'intervention par phase, car on va passer d'une phase de gravité à une autre. C'est important car les contaminations sont très importantes aujourd'hui, donc il faut protéger le public plus fragile".

Sauver les indépendants

Denis Ducarme, lui, se concentre sur les compétences de son ministère. "C'est ici et maintenant que nous devons trancher pour rendre des perspectives, de l'espoir, à des secteurs comme l'évènementiel, les traiteurs, l'entreprenariat culturel, qui sont en veille depuis trop longtemps", a déclaré le ministre fédéral des indépendants à notre micro.

"Je les ai rencontrés par dizaines cet été à la demande de Sophie Wilmès", et il y a urgence, précise-t-il.