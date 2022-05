"Vous auriez pu être libéral?": Thomas Dermine s'explique sur son passé dans le privé

Thomas Dermine (PS) était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le secrétaire d'Etat fédéral pour la Relance et les Investissements stratégiques a été interrogé sur le plan de relance de la Belgique (à voir dans cet article). Juste avant, Pascal Vrebos a questionné le socialiste de 36 ans sur son parcours avant son engagement politique.

Pascal Vrebos: Vous n'êtes pas aussi connu que votre mentor, le président Magnette. Vous êtes un jeune entrepreneur carolo, au curriculum, il faut bien le dire, impressionnant. Biberonné à l'école Solvay (NDLR: faculté d’économie et de gestion de l'ULB) et chez McKinsey (NDLR: un cabinet de conseil aux entreprises et aux gouvernements, impliqué dans certains scandales au fil de l'histoire). Vous auriez pu être libéral?

Thomas Dermine: Pas du tout. Je pense que fondamentalement, la raison pour laquelle je me suis engagé en politique, c'est de réaliser… et je l'ai réalisé notamment dans ma carrière privée, à quel point le monde était fondamentalement inégal. Et pour pouvoir répondre à ces inégalités, il y a des recettes qui existent, et notamment les recettes de la gauche, les recettes du Parti socialiste, d'investissement public, de solidarité, de justice.

Pascal Vrebos: Chez McKinsey vous étiez un peu dégouté d'être là? Ce n'est pas vraiment socialiste.

Thomas Dermine: En tout cas j'ai appris. Franchement je le vois comme une force d'avoir travaillé dans une entreprise au service aussi, effectivement, de grandes entreprises, et de voir aussi les sources d'injustices dans le système. Pour pouvoir critiquer quelque chose, je pense qu'il faut l'avoir expérimenté, et c'est ce que j'ai fait notamment dans la partie privée de ma carrière.