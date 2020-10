1 milliard € pour la sécurité dans les prochaines années: la police est ravie, "c'est ce que nous demandions"

Le nouveau gouvernement dont le premier Ministre est Alexander De Croo (open-VLD) a prévu dans son budget des prochaines années une enveloppe d'un milliard d'euros pour la sécurité. L'accord prévoit l'engagement de 1.600 nouveaux agents de police par an.

"Nous sommes assez positifs, car c'est ce que nous demandions dans notre cahier de revendications", a déclaré Thierry Belin, président du syndicat libre SNPS (Namur). En plus des engagements, "on va mettre l'accent sur la police de proximité, et c'est un des maillons les plus importants de la chaîne policière".

Sans oublier, "le nouveau programme de recrutement et de sélection pour attirer les policiers vers les académies, ce sera quelque chose de plus moderne que ce qui existe maintenant".

Le gouvernement a également évoqué que les violences envers les forces de l'ordre ne seraient plus tolérées. "C'est un point sur lequel nous insistions depuis très longtemps: la tolérance zéro. Il faut que les coupables soient condamnés rapidement, le message doit être clair".