10 Miles et marathon d'Anvers - Le Marocain Agourram s'impose et barre la route à une 6e victoire de Nick Van Peborgh

Nick Van Peborgh n'est pas parvenu à s'imposer pour la sixième fois sur les 10 miles d'Anvers dimanche. Il a dû se contenter de la deuxième place en 49:34 derrière le vainqueur, le Marocain Mohamed Agourram (49:34).

Van Peborgh a tenté à plusieurs reprises de décrocher ses adversaires. Ses attaques n'ont toutefois pas eu l'effet escompté. Battu par Agourram, Van Peborgh est tout de même parvenu à conserver la deuxième place, juste devant le tenant du titre, l'Italien Yassine Rachik. Chez les dames, c'est l'Américaine Melissa Dock qui s'est imposée en 58:46. Elle a devancé les Belges Kim Geypen (59:13) et Hanne Verbruggen. Dock succède au palmarès à Nina Lauwaert. La chaleur a poussé l'organisateur de l'épreuve, Golazo, a arrêter l'enregistrement des temps des participants. "Le message que le chrono était arrêté n'est pas passé mais nous avons incité les gens à ralentir et à marcher ou à faire des pauses", a explique Gert Van Goolen de Golazo. Des mesures prises pour soulager notamment les services d'ordre qui ont dû gérer de nombreuses personnes victimes de problèmes dus à la chaleur. "Nous n'avons que 118 ambulances à notre disposition et elles ont toutes été sollicitées. Pour le moment, nous n'avons eu aucun cas critique à gérer mais certaines personnes ont perdu connaissance pendant quelques instants."