10e victoire consécutive de Seppe Odeyn dans "l'Enfer de Kasterlee"

(Belga) Seppe Odeyn a remporté la 20e édition de "l'Enfer de Kasterlee", considéré comme l'un des plus difficiles duathlon hivernal, dimanche en Campine anversoise. L'ancien double champion du monde de duathlon de longue distance, 35 ans, a décroché sa 10e victoire consécutive en parcourant dans des conditions particulièrement froides (- 8 degrés Celsius) les 15 kilomètres de course à pied, les 120 km de mountainbike et à nouveau les 30 kilomètres de course à pied en 7h15:05.

Le Louvaniste a devancé Geert Lauryssen, 2e en 7h16:18, de seulement 1:13. Simon Stevens a pris la 3e place en 7h21:14, devant l'ancien vététiste Sébastien Carabin (7h23:04). Chez les dames, la victoire est revenue à Julie Verlinden, qui pour sa 1ère expérience sur le parcours campinois s'est imposée en 8h52:04, devant Lotte De Vet (8h56:53) et Debbie Sanders (9h00:43). (Belga)