11 projets présélectionnés pour développer une filière du recyclage plastique en Wallonie

(Belga) Onze projets - émanant d'entreprises wallonnes, belges ou internationales de tailles différentes mais aussi de collaborations entre différentes entités, parfois de plusieurs pays- ont été présélectionnés dans le cadre de l'appel à projet lancé en février dernier pour la création d'une filière industrielle de recyclage du plastique en Wallonie, ont annoncé les ministres régionaux de l'Economie Pierre-Yves Jeholet et de l'Environnement Carlo Di Antonio.

Ces 11 candidats sont désormais invités à remettre leur avant-projet complet pour la fin du mois avant que la liste finale des lauréats ne soit transmise au gouvernement wallon. "Le succès de cet appel à projet témoigne de l'intérêt des acteurs et du potentiel de développement d'une véritable filière de recyclage du plastique en Wallonie", a commenté Carlo Di Antonio. "Si on ajoute à cet engouement du monde économique, une population toujours plus sensibilisée au tri et des objectifs européens ambitieux, il y a là une opportunité à saisir pour que la Wallonie soit le leader européen du recyclage des plastiques", a renchéri Pierre-Yves Jeholet. (Belga)