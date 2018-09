16 professeurs d'université inquiets pour le fondement de l'État providence

(Belga) Seize professeurs d'université mettent en garde contre les dégâts que pourrait provoquer la réforme du chômage, dans une carte blanche publiée lundi dans Le Soir et le Standaard.

La carte blanche est signée par un collectif d'académiques réputés venus d'universités francophones, flamandes, mais aussi de la London School of Economics. Ils estiment qu'il est fort risqué d'augmenter la dégressivité des allocations de chômage décidée cet été, dans le cadre du "jobs deal", programme gouvernemental de lutte contre les pénuries de main-d'œuvre. Ils notent qu'il n'est pas acquis scientifiquement que la réduction progressive des allocations favorise les démarches de recherche d'emploi. Ils relèvent aussi que l'assurance chômage est censée protéger le demandeur d'emploi contre la perte de revenus. "En raison de cet argument aussi, il vaudrait mieux que les prestations sociales augmentent avec la durée du chômage plutôt qu'elles ne baissent". "Il est possible qu'une réduction encore plus rapide du niveau des allocations avec la durée de chômage aille à l'encontre de ce qui se justifie d'un point de vue économique. Avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences fort négatives sur un des fondements de notre État providence, le gouvernement serait bien avisé de d'abord faire analyser cette question avec la profondeur requise", recommandent en conclusions les 16 professeurs d'université. Le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) n'entend pas reculer. Son cabinet indique que, quelles que soient les modalités, la philosophie de la réforme, sur laquelle les académiques émettent des doutes, ne sera pas modifiée. (Belga)