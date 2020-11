200 millions d'euros en plus pour le personnel de santé

(Belga) Le gouvernement fédéral a décidé vendredi de débloquer à terme 200 millions d'euros pour une compensation supplémentaire au personnel des soins de santé fédéral, en plus du chèque à la consommation et de l'augmentation salariale déjà annoncés.

Il a aussi pris toute une série de décisions prolongeant ou réactivant des mesures prises lors de la première vague, notamment en matière de chômage temporaire ou de droit passerelle pour les indépendants. Le gouvernement a notamment instauré un double droit passerelle pour des secteurs tels que l'horeca et les commerces dits non-essentiels ayant dû fermer leurs portes après les décisions du comité de concertation, ainsi que pour ceux qui en dépendent. Cette compensation pourra être cumulée avec leurs activités de "take away" ou de "click and collect". (Belga)