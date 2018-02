27 magasins Carrefour fermés vendredi, principalement en Wallonie et à Bruxelles

(Belga) Vingt-sept magasins Carrefour n'ont pas ouvert leurs portes vendredi matin à Bruxelles et en Wallonie, au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois. Le magasin de Tomberg, à Woluwe-Saint-Lambert, ne restera cependant fermé que quelques heures par solidarité, précise Delphine Latawiec, secrétaire nationale de la CNE. En Flandre, l'hypermarché de Genk est également touché par le mouvement de grève.

Ces fermetures ont été décidées à la suite des assemblées de personnel vendredi matin mais d'autres magasins pourraient encore décider de suivre le mouvement. Plusieurs magasins en grève devraient par ailleurs garder portes closes dans les prochains jours. Le SETCa Charleroi a déjà annoncé que les magasins Carrefour de Bomerée et Gosselies resteront fermés ce week-end. Aucune rencontre n'est encore prévue entre les syndicats et des responsables politiques ce vendredi, précise Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa. "Nous lisons dans la presse qu'ils doivent nous recevoir, mais il faudrait d'abord le confirmer aux représentants du personnel", indique-t-elle. Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège et celui de Genk (Limbourg) devraient par ailleurs fermer tandis que d'autres passeraient d'hyper en market ou verraient leur surface réduite. (Belga)