3.000 personnes à Malmedy pour la victoire des frères Léonard dans Pékin Express

(Belga) Quelque 3.000 personnes étaient réunies jeudi soir à Intermills à Malmedy pour assister, sur écran géant, à la finale de la 15e édition de l'émission française Pékin Express.

Lors du parcours de plusieurs milliers de kilomètres au travers de quatre pays, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis, les frères belges étaient impressionnants tout au long des neuf émissions précédentes. Ils ont d'ailleurs marqué l'histoire de Pékin Express avec huit victoires d'étape, un record. Ils se sont encore montrés redoutables jeudi soir. Pour cette finale, qui les opposait au couple de rêveurs, Jérémy et Fanny, ils se sont une nouvelle fois illustrés remportant l'étape finale de Dubaï avec plus de 4 minutes d'avance sur leurs rivaux. L'ambiance était donc à son comble dans la salle de Malmedy pour soutenir les deux frères Léonard. Les 3.000 spectateurs, acquis à la cause du binôme belge, ont vibré avec leurs héros de la soirée, n'hésitant pas à huer leurs adversaires. Vers 23h30, c'était une explosion de joie lorsque les deux frères du cru ont remporté cette 15e édition de l'émission. Le duo compte bien faire profiter la famille des 100.000 euros de gains remportés grâce à cette expérience hors du commun et à jamais marquée dans la mémoire des deux frères malmediens. (Belga)