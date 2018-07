3.000 places manquantes dans l'enseignement technique à Bruxelles

(Belga) Si rien n'est mis en place, il manquera 3.000 places dans les filières techniques et professionnelles à Bruxelles à l'horizon 2024-2025, écrit Le Soir, vendredi. La capitale comptera en effet quelque 19.500 élèves supplémentaires en secondaire, soit un cinquième de plus par rapport au niveau actuel.

Selon une récente étude de perspective.brussels, que Le Soir a consultée, un déficit important dans les filières techniques et professionnelles du secondaire ne pourra pas être évité. Si rien n'est mis en place, 3.000 places pourraient manquer à l'horizon de l'année scolaire 2024-2025. Pour le ministre-président Rudi Vervoort (PS), interrogé par le quotidien, le problème découle d'un manque de vision globale dans le contexte d'un boom démographique qui a été mal anticipé. "La Région peut intervenir pour soutenir les infrastructures et les équipements collectifs, faciliter la création d'écoles et rendre les écoles en déficit d'image plus attractives en modernisant les infrastructures, les équipements collectifs et en les ouvrant sur le quartier", assure-t-il. (Belga)