333 lauréats à l'examen d'entrée en médecine et dentisterie

(Belga) La première épreuve de l'édition 2022 - la dernière - de l'examen d'entrée aux études de médecine et de dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles a enregistré un taux de proclamation de 6,07%, a indiqué jeudi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). Le taux de réussite est légèrement plus élevé (7,91%), car il inclut des personnes non résidentes auxquelles un filtre de 30% est appliqué.

Sur les 5.486 personnes qui ont été délibérées, seules 333 ont réussi l'épreuve organisée le 5 juillet dernier. Celle-ci évaluait huit matières réparties en deux catégories: quatre de nature scientifique (chimie, biologie, physique, mathématiques) et quatre autres relatives à la communication et à l'analyse critique de l'information. Pour réussir l'examen, il fallait obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune des deux parties ainsi qu'un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières. Comme de coutume, une seconde épreuve est prévue le samedi 27 août prochain, selon les mêmes modalités que le 5 juillet. Les inscriptions pour cette seconde épreuve seront clôturées le 5 août. Il s'agit cette année de la dernière édition de l'examen d'entrée aux études de médecine et de dentisterie, après cinq années de service. L'an prochain, la sélection prendra en effet la forme d'un concours. La réussite de l'épreuve ne suffira donc plus, il faudra se classer en ordre utile pour être autorisé à s'inscrire dans l'université de son choix. (Belga)