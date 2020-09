44% de cyclistes en plus dans la capitale à l'occasion de la rentrée scolaire

(Belga) A l'occasion de la rentrée scolaire de mardi, Bruxelles Mobilité a dénombré 44% de cyclistes en plus dans les rues de la capitale, a-t-on appris auprès du cabinet de la ministre bruxelloise de Mobilité Elke Van den Brandt.

Ce chiffre a été obtenu à partir des chiffres prélevés aux compteurs situés en sept points du réseau de pistes cyclables de la Région bruxelloise. Deux compteurs n'ont par ailleurs pas livré de verdict, l'un à la suite d'un bug informatique, et l'autre en raison d'un chantier, source d'une déviation du trafic des deux roues. Au total, 9.576 cyclistes ont été dénombrés en sept endroits, soit 2.965 de plus que l'an dernier à la même date. Les hausses les plus significatives ont été observées aux boulevards Général Jacques (2.203; + 751); du Souverain (1.123; + 702); Poincaré (1.464; + 367); et rue de la Loi (2.297; +455). (Belga)