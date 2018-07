500.000 d'euros contre le (cyber)harcèlement et la promotion de la citoyenneté à l'école

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi pour plus d'un demi-million d'euros de subventions à différents projets de lutte contre le (cyber)harcèlement et la promotion de la citoyenneté dans les écoles.

Avec la multiplication ces dernières années de faits de harcèlement envers certains élèves qui parfois en viennent à commettre l'irréparable, diverses mesures ont progressivement été élaborées. Depuis 2016, les établissements scolaires ont ainsi la possibilité de mettre en place des dispositifs de prévention et de prise en charge du (cyber)harcèlement selon trois axes: formation des élèves et médiation par des pairs, sensibilisation et prévention, mobilisation des élèves et campagne de prévention propre. Les moyens dégagés mercredi serviront aussi à financer divers projets en matière de citoyenneté, notamment via l'éducation à l'environnement, la connaissance du système judiciaire, la lutte contre les inégalités scolaires, etc. Un budget global de 553.370 euros sera partagé entre 54 projets de lutte contre le (cyber)harcèlement et 27 en matière de citoyenneté menés directement par des établissements scolaires. Des opérateurs extérieurs bénéficieront de leur côté de soutien financier pour mener à bien 15 projets en lien avec l'organisation d'activités et 12 projets pour la conception de supports pédagogiques pour ces mêmes objectifs. (Belga)