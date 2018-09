A 15 jours des élections communales, êtes-vous incollables sur les candidats de votre commune?

Les élections communales approchent à grands pas et il faut bien reconnaître que beaucoup d'entre nous ne savent toujours pas pour qui voter. Beaucoup s'estiment mal informés sur les candidats, leurs partis, et surtout leurs programmes. Explications avec Samuel Ledoux et Philippe Lefever.

Le 14 octobre prochain, 19.537 candidats, dont 48,5% de femmes et 8% de moins de 25 ans, se présenteront aux élections communales en Wallonie. Mais face à la multitude des listes proposées, les citoyens se trouvent parfois désorientés. Impossible de déterminer le nombre de partis qui se présentent dans leur commune ni les programmes avancés.

Certains semblent mal informés tandis que d'autres se disent complètement désintéressés. "Je m'en fous carrément. Ils ne font rien pour nous", s'exclame un riverain. "Ça ne m'intéresse pas. J'ai même pas envie de me renseigner car rien ne changera de toute façon", ajoute un autre citoyen.

Il existe pourtant un site officiel de la Région wallonne qui rassemble toutes les informations commune par commune. Or, les programmes des partis ne figurent cependant pas. "En général, le programme, on ne le lit pas beaucoup. Surtout au niveau des communes, ça paraît trop petit et très réducteur", indique Michel Hermans, professeur en Sciences politiques HEG-ULG.

Il ne reste plus que deux semaines à l'ensemble des formations politiques pour attirer les derniers électeurs encore indécis.