A Bruxelles, il est désormais possible de payer sa facture d'eau par mois

(Belga) Vivaqua, l'intercommunale en charge de la production et de la distribution d'eau potable à Bruxelles, propose désormais aux habitants de la capitale qui le souhaitent de leur envoyer une facture d'eau mensuelle. Cette opportunité est proposée uniquement sous format électronique, via la plateforme Doccle, un système accessible gratuitement et qui n'alourdira pas la charge financière des opérations administratives qui y sont liées.

La plupart des clients de Vivaqua reçoivent actuellement une facture d'eau annuelle, parfois lourde pour leur budget. Selon l'intercommunale, ils sont de plus en plus nombreux à s'adresser à elle pour obtenir des plans de paiement. La facturation d'acompte mensuelle en ligne permettra de fractionner les charges liées à leur consommation d'eau sans devoir passer par le service clientèle. Elle permettra également aux consommateurs de gérer plus facilement leur budget. Via la coopérative Doccle, le client crée son compte en quelques clics et peut ensuite consulter, archiver et payer ses factures depuis la maison, le bureau ou dans les transports en commun. Chaque client sera informé de cette nouvelle possibilité de paiement, par mail ou via un flyer joint à la facture. Au siège social de Vivaqua, un terminal a été installé pour permettre aux visiteurs de s'inscrire directement. En Région de Bruxelles-Capitale, le tarif au mètre cube est fixé par tranche de consommation (4 tranches: vitale, sociale, normale et confort) en fonction des personnes qui composent le ménage. Le tarif augmente donc suivant les tranches. En moyenne, le mètre cube d'eau coûte 3,24 euros aux clients résidentiels bruxellois. Ce prix couvre la distribution d'eau potable, l'assainissement communal (la gestion des réseaux d'égouts) et l'assainissement régional (reversé à la SBGE, la société bruxelloise de gestion de l'eau). Pour un ménage de 2 personnes, la facture s'élève donc à 226,8 euros/an pour 70 m³ + 25,23 euros de redevance d'abonnement. A Bruxelles, le prix de l'eau n'a pas augmenté depuis 2014. Afin d'aider les personnes en situation précaire, une contribution de 0,03 euros est prélevée sur chaque m³ facturé pour alimenter un fonds social géré par les Centres publics d'aide sociale des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (Belga)