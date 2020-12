A Bruxelles, le couvre-feu de 22h à 6 h est également prolongé jusqu'au 15 janvier

(Belga) Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a décidé jeudi de prolonger jusqu'au 15 janvier prochain le couvre-feu en vigueur de 22h00 à 06h00 dans la capitale, comme en Wallonie. Les mesures bruxelloises prises en addition aux mesures fédérales décidées par le comité de concertation du 27 novembre dernier sont également prolongées pour la même durée.

Il s'agit de l'obligation du port du masque (couvrant le nez et la bouche); de la fermeture de tous les commerces à 20h sauf du 14 au 31 décembre, période pendant laquelle les commerces pourront fermer à 21.00 heures; et de l'interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public. Concernant la nuit de Noël, du 24 au 25 décembre, des concertations auront encore lieu avec les 19 communes et le niveau fédéral, a indiqué le cabinet du ministre-président bruxellois. Par ailleurs, il a également été décidé, par arrêté de police, de prolonger le moratoire sur les expulsions domiciliaires jusqu'au 15 janvier 2021, a annoncé le cabinet de Rudi Vervoort jeudi après-midi. M. Vervoort (PS) a justifié la prolongation des mesures par "l'analyse de la situation épidémiologique qui demeure sérieuse et précaire en Région bruxelloise mais aussi en Belgique". Sa décision fait suite à la concertation menée la semaine dernière avec le Comité Régional de Sécurité. "Ces mesures sont prises afin d'éviter une recrudescence du taux de contamination de la Covid-19, de diminuer la pression sur le personnel soignant, de permettre le fonctionnement normal des hôpitaux et l'apport de soins pour tous les patients. Il s'agit également, pour les commerces qui le désirent, d'étaler les achats sur une heure supplémentaire afin d'éviter une trop grande concentration de personnes. L'objectif premier est de préserver la santé de tous les citoyens et d'éviter à tout prix une troisième vague qui serait catastrophique d'un point vue sanitaire, social et économique", a commenté le cabinet du ministre-président bruxellois par voie de communiqué. De son côté, le gouvernement wallon a décidé, en accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, de prolonger la plage-horaire du couvre-feu (de 22h00 à 06h00) jusqu'au 15 janvier. Pour la nuit du 24 au 25 décembre, la plage-horaire du couvre-feu, de mise au sud du pays, sera limitée de minuit à 6h. Aucune réduction de la durée du couvre-feu n'est octroyée pour la nuit du Nouvel an. (Belga)