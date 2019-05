Elections en Flandre: la N-VA se prend une ÉNORME CLAQUE... au profit du Vlaams Belang

Quelques résultats partiels des élections législatives commencent à tomber dimanche après-midi. De premières tendances se dessinent en Flandre avec une N-VA en forte baisse et un Vlaams Belang qui monte. Les autres partis de la Suédoise - CD&V et Open Vld - semblent en perte également tandis qu'une vague verte ne s'annonce pas pour l'instant.

Les premiers résultats des élections législatives à Saint-Trond confirment la tendance qui se dessine en Flandre: le Vlaams Belang gagne 20,5 points de pourcentage (pp) et la N-VA chute de 14,5 pp. Le plus gros parti dans la ville limbourgeoise est le sp.a avec 31% des voix (+9), indique la VRT. Le Vlaams Belang est deuxième avec 25,3%, suivi par l'Open Vld avec 14,7% et la N-VA (14,6%). Le CD&V accuse aussi une lourde chute avec 9,2% (-11,8 pp). Groen atteindrait tout juste le seuil électoral (fixé à 5% des voix).

A Tongres, la N-VA subit une perte substantielle, avec 11,9% (-12,4 pp), selon les premiers résultats annoncés par la VRT sur base d'un seul des trente bureaux de vote de l'arrondissement. L'Open Vld récolte 33,9% des voix (+14,2 pp) et le sp.a suit avec 18,5%. Le Vlaams Belang se stabilise avec 6,8% des bulletins. Le PVDA ainsi que Groen n'atteignent pas le seuil électoral, à en croire ces résultats très partiels.



Grosse poussée VB à la Côte

A Kuurne, en Flandre occidentale, le Vlaams Belang s'annonce comme le plus gros parti, selon des résultats partiels obtenus par VTM. Le parti d'extrême droite grimpe à 25,9% des voix (+21,4 pp). La N-VA perd 9,3 pp (20%), le CD&V 5,3 (18%), le sp.a 2,1 (12,3%) et l'Open Vld 9,1 (5,7%). Groen est en hausse avec 13,1% des voix (+4,8) ainsi que le PVDA (4,9%, +2,5).

A Wervik, toujours en Flandre occidentale, le sp.a reste le parti le plus important avec 28,5% des voix, d'après les résultats partiels obtenus par VTM. Le Vlaams Belang gagne à nouveau en importance, devenant le deuxième parti avec 19,3% des voix. Le CD&V (16,1%), la N-VA (12,4%), l'Open Vld (11,6%) et Groen (4%) sont annoncés en perte. Le PVDA réaliserait une percée qui lui permettrait d'atteindre le seuil électoral.

Les premiers résultats en Brabant flamand donnent également une forte hausse pour le Vlaams Belang. Le parti extrémiste atteint 20,3% des voix (+ 14,5 pp), selon un premier résultat à Tirlemont diffusé par VTM. C'est l'Open Vld qui en fait principalement les frais, le parti libéral ne récoltant que 7% des bulletins de vote (-15,7 pp). La N-VA baisse de 2,7 pp mais garde un score relativement élevé avec 23,4%. Le CD&V atteint 13,2% (-1 pp), Groen 11,6% et le PVDA 5,2%.

A Louvain, les premiers résultats donnent un gain de 4 pp au Vlaams Belang mais aussi à Groen. La N-VA se stabiliserait avec 25% des voix. L'Open Vld céderait plus de 5 pp tandis que le CD&V baisserait de 2,5 pp. Le sp.a perdrait 2 pp tandis que le PVDA atteindrait le seuil électoral, avec 6% des votes.







"Les gens préfèrent l'original à la copie"

La présidente de la fédération bruxelloise du PS, Laurette Onkelinx, n'est pas étonnée par la remontée du Vlaams Belang en Flandre que montrent les premiers résultats en Flandre. Elle en impute la responsabilité à la N-VA dont le discours, pendant 5 ans, s'est à ses yeux trop rapproché de l'extrême-droite. "C'est terriblement inquiétant mais ça ne m'étonne pas. Les gens préfèrent l'original à la copie. Quand la N-VA, quand certains membres de la N-VA comme Theo Francken tiennent des propos d'extrême-droite, l'électeur se tourne vers l'original", a-t-elle déclaré au micro RTL INFO de Dominique Demoulin.