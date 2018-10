A La Louvière, pas d'accord entre PS et PTB: vers une majorité avec Ecolo?

Les négociations avec le PS, majoritaire à La Louvière, et le PTB ont tourné court mardi. Les deux partis ne partiront pas ensemble pour une majorité communale. Pour Jacques Gobert, bourgmestre et leader du PS, la priorité est devenue Ecolo.

Le PS et le PTB de La Louvière se sont rencontrés mardi dans le cadre d'une troisième réunion de discussions pour former une éventuelle majorité communale pour les six prochaines années. La rencontre a tourné court et les deux potentiels partenaires ont décidé de ne pas aller plus loin.

"Notre volonté était d'arriver à un accord, même si le PS de La Louvière a 24 sièges sur 43", a indiqué Jacques Gobert. "Dans un premier temps, nous avons rencontré tous les groupes qui constitueront le prochain conseil communal louviérois. Le MR et le CDH étaient candidats à notre ouverture. Ecolo avait par contre décliné. Mais nous avons avancé des contre-propositions à Ecolo qui en discutera en assemblée générale mercredi. Pour nous, en tout cas, la priorité actuelle va à Ecolo."

Le 14 octobre, Ecolo a enregistré 6,9% des suffrages avec un léger recul de 0,65%. Le PS avait, pour sa part, conservé sa majorité avec 43,41% malgré un recul de 6,68%, alors que le PTB était devenu le deuxième parti de la Cité des Loups avec 15,54% et un bond en avant de 10,68%.