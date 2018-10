A Marche-en-Famenne, ce café est le QG de René Collin mais l'un des gérants a voté MR: "On a chacun nos convictions"

Notre journaliste Pauline Laurent se trouve au QG de René Collin dans un café à Marche. C’est ici que le ministre wallon de l’agriculture (cdH) viendra voir les résultats. Raphael et Gaetan sont les deux gérants. Leurs opinions électorales sont bien différentes.

Gaëtan se dit plutôt de conviction libérale. Il a voté MR ce matin. Malgré tout, il ne s'oppose pas à l'accueil du cdH dans son propre café. "C’est un plaisir, c’est la preuve qu’on est ouvert à tout. On est aux communales. On ne vote pas spécialement un parti mais plutôt une personne. On a chacun nos convictions", explique Gaëtan.

Son partenaire Raphaël s'est quant à lui présenté sur la liste de René Collin. Il se réjouit d'accueillir le cdH dès ce soir et espère fêter une victoire de son parti.

Malgré ces opinions différentes, les deux amis restent unis en attendant impatiemment les résultats. "Les valeurs du libéralisme me tiennent à cœur mais je trouve qu’elles sont arrivées à leur limite. Avant tout la première valeur qui nous lie c’est notre amitié depuis 20 ans", conclut Gaëtan.

> VOIR LES RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL DANS LA COMMUNE DE VOTRE CHOIX